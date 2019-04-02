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Под Одессой маршрутка с пассажирами попала в смертельное ДТП

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В Одесской области произошла смертельная авария с участием трех микроавтобусов. В результате ДТП один человек погиб и еще один получил травмы.

Трагедия случилась во вторник утром, 2 апреля, возле с. Удобное Белгород-Днестровского района, сообщили в пресс-службе ГУНП Одесщины.

Как стало известно, водитель грузового микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовым бусом Ford Transit и маршруткой.

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В результате водитель Ford погиб на месте происшествия, водитель Mercedes Sprinter получил травмы и был госпитализирован. Пассажиры маршрутки за медпомощью не обращались.

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 1 апреля на Столичном шоссе микроавтобус, в котором находились четверо взрослых и четверо детей, врезался в отбойник. В результате одной из пассажирок оторвало ногу.

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Темы
Война на дорогахКриминал
Место
УкраинаОдесса
Теги
ДТПавтоНациональная полиция Украиныкриминал
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