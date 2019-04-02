Под Одессой маршрутка с пассажирами попала в смертельное ДТП

В Одесской области произошла смертельная авария с участием трех микроавтобусов. В результате ДТП один человек погиб и еще один получил травмы.

Трагедия случилась во вторник утром, 2 апреля, возле с. Удобное Белгород-Днестровского района, сообщили в пресс-службе ГУНП Одесщины.

Как стало известно, водитель грузового микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовым бусом Ford Transit и маршруткой.

В результате водитель Ford погиб на месте происшествия, водитель Mercedes Sprinter получил травмы и был госпитализирован. Пассажиры маршрутки за медпомощью не обращались.

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 1 апреля на Столичном шоссе микроавтобус, в котором находились четверо взрослых и четверо детей, врезался в отбойник. В результате одной из пассажирок оторвало ногу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал