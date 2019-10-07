Под Одессой сгорела яхта депутата: первые фото и подробности

В Одесской области произошел масштабный пожар на яхте. Транспортное средство якобы принадлежало депутату Таировского поселкового совета Всеволоду Шаевскому.

Об этом сообщила свидетельница Мария Трофон на странице "Альтернатива. Орг" в Facebook. Женщина разместила соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"После сегодняшнего собрания в Сухом Лимане сгорела яхта депутата Таировской ОТГ Шаевского В.Н." – говорится в посте.

Под Одессой сгорела яхта депутата Facebook Марии Трофон

Так, в декларации депутата действительно есть информация о яхте модели Тики 30.

В то же время нНа официальном сайте ГСЧС в Одесской области отмечается, что пожар произошел 6 октября в селе Бурлачья Балка на частном парусном катамаране.

Огонь разгорелся на площади 30 кв.м, спасателям удалось его ликвидировать. Пострадавших или погибших не обнаружили.

В Одесской области произошел масштабный пожар на яхте Facebook Марии Трофон

Она якобы принадлежала депутату Таировского поселкового совета Всеволоду Шаевскому Facebook Марии Трофон

На сайте ГСЧС в Одесской области отмечается, что пожар случился в селе Бурлачья Балка ГСЧС в Одесской области

Пост в сети Скриншот

Декларация депутата Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 сентября, в Черкассах сгорел автомобиль секретаря городского совета Ярослава Нищика, чему предшествовала череда громких преступлений против депутатов.

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