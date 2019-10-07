Под Одессой сгорела яхта депутата: первые фото и подробности

В Одесской области произошел масштабный пожар на яхте. Транспортное средство якобы принадлежало депутату Таировского поселкового совета Всеволоду Шаевскому.
Об этом сообщила свидетельница Мария Трофон на странице "Альтернатива. Орг" в Facebook. Женщина разместила соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"После сегодняшнего собрания в Сухом Лимане сгорела яхта депутата Таировской ОТГ Шаевского В.Н." – говорится в посте.
Под Одессой сгорела яхта депутата
Facebook Марии Трофон
Так, в декларации депутата действительно есть информация о яхте модели Тики 30.
В то же время нНа официальном сайте ГСЧС в Одесской области отмечается, что пожар произошел 6 октября в селе Бурлачья Балка на частном парусном катамаране.
Огонь разгорелся на площади 30 кв.м, спасателям удалось его ликвидировать. Пострадавших или погибших не обнаружили.
В Одесской области произошел масштабный пожар на яхте
Facebook Марии Трофон
Она якобы принадлежала депутату Таировского поселкового совета Всеволоду Шаевскому
Facebook Марии Трофон
На сайте ГСЧС в Одесской области отмечается, что пожар случился в селе Бурлачья Балка
ГСЧС в Одесской области
Пост в сети
Скриншот
Декларация депутата
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 сентября, в Черкассах сгорел автомобиль секретаря городского совета Ярослава Нищика, чему предшествовала череда громких преступлений против депутатов.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!