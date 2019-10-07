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7 октября • обновлено в 18:01
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Под Одессой сгорела яхта депутата: первые фото и подробности

4.9т Читать материал на украинском

В Одесской области произошел масштабный пожар на яхте. Транспортное средство якобы принадлежало депутату Таировского поселкового совета Всеволоду Шаевскому.

Об этом сообщила свидетельница Мария Трофон на странице "Альтернатива. Орг" в Facebook. Женщина разместила соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"После сегодняшнего собрания в Сухом Лимане сгорела яхта депутата Таировской ОТГ Шаевского В.Н." – говорится в посте.

Под Одессой сгорела яхта депутата

Под Одессой сгорела яхта депутата

Facebook Марии Трофон

Так, в декларации депутата действительно есть информация о яхте модели Тики 30.

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В то же время нНа официальном сайте ГСЧС в Одесской области отмечается, что пожар произошел 6 октября в селе Бурлачья Балка на частном парусном катамаране.

Огонь разгорелся на площади 30 кв.м, спасателям удалось его ликвидировать. Пострадавших или погибших не обнаружили.

В Одесской области произошел масштабный пожар на яхте

В Одесской области произошел масштабный пожар на яхте

Facebook Марии Трофон

Она якобы принадлежала депутату Таировского поселкового совета Всеволоду Шаевскому

Она якобы принадлежала депутату Таировского поселкового совета Всеволоду Шаевскому

Facebook Марии Трофон

На сайте ГСЧС в Одесской области отмечается, что пожар случился в селе Бурлачья Балка

На сайте ГСЧС в Одесской области отмечается, что пожар случился в селе Бурлачья Балка

ГСЧС в Одесской области

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Декларация депутата

Декларация депутата

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 сентября, в Черкассах сгорел автомобиль секретаря городского совета Ярослава Нищика, чему предшествовала череда громких преступлений против депутатов.

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Место
Украина Одесса
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Валевич Борис
Валевич Борис
никому еще ворованные деньги не шли на пользу
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