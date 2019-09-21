Под Одессой произошло жуткое ДТП с маршруткой: 9 погибших. Фото, видео

В Одесской области 21 сентября в результате столкновения переполненной людьми маршрутки с грузовиком погибли 9 человек.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, маршрутка следовала в Одессу, а грузовик возвращался из областного центра. Предварительно, погибли девять человек, еще двое – травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.
ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское.
odessa.online
odessa.online
На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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