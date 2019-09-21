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21 сентября • обновлено в 16:17
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Под Одессой произошло жуткое ДТП с маршруткой: 9 погибших. Фото, видео

3.1т Читать материал на украинском

В Одесской области 21 сентября в результате столкновения переполненной людьми маршрутки с грузовиком погибли 9 человек.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, маршрутка следовала в Одессу, а грузовик возвращался из областного центра. Предварительно, погибли девять человек, еще двое – травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.

ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское.

Новости
Украину накрыла волна ДТП с маршрутками
Под Одессой произошло жуткое ДТП с маршруткой: 9 погибших. Фото, видео

odessa.online

Под Одессой произошло жуткое ДТП с маршруткой: 9 погибших. Фото, видео

odessa.online

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Место
Украина Одесса
Теги
ДТП маршрутка
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Украм нельзя садится за руль без прохождения идиотен теста,за границей желательно.
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