Под Одессой произошло жуткое ДТП с маршруткой: 9 погибших. Фото, видео

В Одесской области 21 сентября в результате столкновения переполненной людьми маршрутки с грузовиком погибли 9 человек.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, маршрутка следовала в Одессу, а грузовик возвращался из областного центра. Предварительно, погибли девять человек, еще двое – травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.

ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское.

Новости Украину накрыла волна ДТП с маршрутками

odessa.online

odessa.online

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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