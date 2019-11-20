Под Одессой произошло смертельное ДТП с элитным авто. Фото

На трассе Одесса – Черноморск у поворота к селу Лиманка водитель Infiniti сбил мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Трагедия произошла поздно вечером 19 ноября.

Пешеход от полученных травм умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления Национальной полиции (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

Личность погибшего пока не установлена. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Под Одессой произошло смертельное ДТП od.npu.gov.ua

Под Одессой произошло смертельное ДТП od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве рядом с Центральным железнодорожным вокзалом 20 ноября водители автомобилей устроили жестокую драку, а затем и резню после ДТП.

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