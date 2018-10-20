Под Одессой произошло два масштабных смертельных ДТП: фото 18+

19 и 20 октября на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло два смертельных ДПТ.

Как информирует пресс-служба областного управления ГосЧС, сообщение о первой аварии поступило в 20:26.

На 51 км автодороги прибыло пожарно-спасательное отделение 13-й государственной пожарно-спасательной части.

ДТП 19 октября

ДТП 19 октября

Полицейскими предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109", который двигался в направлении города Рени, выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с другой машиной. Во время аварии водитель "ВАЗа" погиб на месте.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч.2 ст.286 УК ("Нарушение правил дорожного движения").

Второе ДТП произошло 20 октября около 7:50. На дороге столкнулись автомобили Nissan, Honda, Toуоta, Daewoo и Cherry.

ДТП 20 октября

ДТП 20 октября

"В службу спасения "101" поступило сообщение, что на автодороге Одесса-Рени в Беляевском районе возле с. Мирное возникла дорожно-транспортное происшествие между 5 легковыми автомобилями и необходима помощь спасателей", - сказано на сайте ГосЧС.

Как сообщает пресс-служба полиции области, в результате аварии 29-летний водитель Daewoo погиб на месте от полученных травм. Его пассажир и водитель авто Honda пострадали, их госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

ДТП 20 октября odesa.dsns.gov.ua

ДТП 20 октября odesa.dsns.gov.ua

ДТП 20 октября odesa.dsns.gov.ua

ДТП 20 октября odesa.dsns.gov.ua

"По предварительным данным, автомобиль Nissan ехал в направлении города Рени. Тогда, пытаясь обогнать авто впереди, Nissan выехал на встречную полосу движения. Не успев завершить маневр, Nissan задел Daewoo и Cherry, которые ехали навстречу. Вследствие удара Daewoo тоже выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda и Toуоta", - рассказали правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL, утром 20 октября под Киевом произошла ДТП, в результате которой погибла известная актриса Марина Поплавская.

Коллега водителя автобуса, перевозившего артистов "Дизель шоу", сообщил о вероятной причине аварии.