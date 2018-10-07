Под Одессой взорвали автомобиль секретаря совета

В селе Выпасное Одесской области произошло ЧП. Неизвестные бросили взрывное устройство во двор секретаря совета Мологовской сельской объединенной общины Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.

Преступление произошло в ночь на 7 октября сообщает издание "Думская".

В результате взрыва был поврежден автомобиль ВАЗ-2108, принадлежащий Дрогомощенко.

По данным 048.ua, неизвестные не бросили, а заложили в автомобиль гранату, которая должна была взорваться во время открытия двери. Однако взрывное устройство сработало раньше. Жертв и пострадавших нет.

Взрыв под Одессой Думская

Взрыв под Одессой Гугл. Карты

Это не первое преступление в отношении семьи чиновника. Два года назад неизвестные похитили, а потом вывезли в лес и сильно избили отца Алены Дрогомощенко Михаила, который тоже является депутатом сельсовета. Мужчина смог добраться до дороги, где его нашли местные жители.

Взрыв под Одессой Думская

Взрыв под Одессой Думская

Взрыв под Одессой Думская

Взрыв под Одессой Думская

По данным журналистов, семья Дрогомощенко много лет ведет борьбу с частным предпринимателем, который занимается водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья и будто бы устанавливает совершенно неподъемные для населения тарифы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе неизвестные в упор выстрелили в одного из активистов движения "Автомайдан". Водитель был госпитализирован.