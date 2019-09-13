Под Одессой муж-иностранец изрезал жену прямо в лифте: фото 18+

В поселке Таирово под Одессой муж-иностранец нанес девять ножевых ранений своей собственной жене Татьяне Бурчановой.

Как сообщается в группе "Черный список Одесса", женщина работает учительницей английского в местной школе. Ее муж родом из Ирака.

Местные жители рассказывают, что долгое время она была жертвой регулярного домашнего насилия. Когда она почувствовала настоящую угрозу для жизни, она якобы решила сбежать от тирана к сестре, с последующим намерением покинуть страну.

Гелан Фейсал Хазаль и Татьяга Бурчанова Facebook "Черный список Одессы"

Но муж подкараулил ее у дома сестры и в кабине лифта нанес девять ножевых ранений.

"Ей сделали несколько тяжелых операций. Она в сознании, но врачи пока не могут сделать однозначный прогноз о состоянии, так как в любой момент есть вероятность, что она истечет кровью из-за ее плохой свертываемости", — рассказала дочь пострадавшей София Гелан.

Родственники просят о помощи. Нужна плазма и 2-я положительная.

Также семья женщины заявила, что мужчина пытается уйти от наказания. "Брат отца нанял очень дорогого адвоката и пытается сейчас решить вопрос о залоге, либо домашнем аресте", — говорят они.

Время заседания суда пока не уточняется.

p>Как сообщал OBOZREVATEL, на северо-западе Москвы (Россия) в четверг, 12 сентября, мужчина застрелил свою жену из пистолета ТТ, а после вызвал "скорую" на место преступления.

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