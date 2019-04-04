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Под Одессой BMW протаранил маршрутку с людьми: много пострадавших. Фото

2.5тЧитать материал на украинском

В Одесской области в городе Измаил за день произошло два крупных ДТП.

Обе аварии произошли буквально на соседних улицах и почти в одно время, сообщает "Комментарии. Одесса".

Первая авария случилась на пересечении улиц Осипенко и Кишиневской. Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не предоставил преимущество в движении Volkswagen Transporter T4. В результате столкновения микроавтобус перевернулся на крышу, но никто серьезно не пострадал.

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Второе ДТП было уже куда более серьезное, травмировались семь человек. Установлено, что автомобиль BMW, двигаясь по Кишиневской, не уступил дорогу на перекрестке Mercedes-Benz Vito. В результате чего произошло столкновение.

От такого мощного удара микроавтобус упал на бок и пролетел еще несколько десятков метров. Авто BMW продолжило движение и столкнулось еще и с автомобилем SsangYong, которой ехал ему навстречу.

При этом в салоне Vito, выполнявшего рейс "Измаил-Одесса", находились пассажиры. Травмы получили семь человек.

На место аварии прибыли автомобили скорой помощи, которые увезли пострадавших в больницу.

ДТП в Измаиле

ДТП в Измаиле

ДТП в Измаиле

ДТП в Измаиле

ДТП в Измаиле

ДТП в Измаиле

ДТП в Измаиле

ДТП в Измаиле

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб боец Нацгвардии.

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Место
УкраинаОдесса
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