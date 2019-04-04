Под Одессой BMW протаранил маршрутку с людьми: много пострадавших. Фото

В Одесской области в городе Измаил за день произошло два крупных ДТП.

Обе аварии произошли буквально на соседних улицах и почти в одно время, сообщает "Комментарии. Одесса".

Первая авария случилась на пересечении улиц Осипенко и Кишиневской. Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не предоставил преимущество в движении Volkswagen Transporter T4. В результате столкновения микроавтобус перевернулся на крышу, но никто серьезно не пострадал.

Второе ДТП было уже куда более серьезное, травмировались семь человек. Установлено, что автомобиль BMW, двигаясь по Кишиневской, не уступил дорогу на перекрестке Mercedes-Benz Vito. В результате чего произошло столкновение.

От такого мощного удара микроавтобус упал на бок и пролетел еще несколько десятков метров. Авто BMW продолжило движение и столкнулось еще и с автомобилем SsangYong, которой ехал ему навстречу.

При этом в салоне Vito, выполнявшего рейс "Измаил-Одесса", находились пассажиры. Травмы получили семь человек.

На место аварии прибыли автомобили скорой помощи, которые увезли пострадавших в больницу.

ДТП в Измаиле

ДТП в Измаиле

ДТП в Измаиле

ДТП в Измаиле

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