Под Николаевом вор-рецидивист взял заложницу: ранен полицейский

В Южноукраинске Николаевской области при задержании вор-рецидивист оказал сопротивление полицейским, взяв заложницу и ранив одного правоохранителя.

Инцидент произошел 6 сентября, информирует пресс-служба областной полиции. Правонарушитель ограбил квартиру местной жительницы по ул. Дружбы Народов. Пострадавшая сообщила о преступлении и на место прибыли полицейские.

Они начали искать злоумышленника в соседних многоэтажках, где впоследствии услышали женский крик о помощи. Войдя в помещение, они увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и намеревался спрыгнуть вместе с ней с балкона.

Пытаясь спасти женщину и задержать нападавшего, один из полицейский получил ножевое ранение правой руки.

"Как выяснилось, ранее судимый за имущественные преступления мужчина действительно совершил квартирную кражу в соседнем с собственным домом.

Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские осуществляют поквартирный обход. Поэтому, не желая быть уличенным в совершенной квартирной краже, бывалый вор пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы последняя сидела тихо. Но услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина не растерялась и изо всех сил позвала на помощь", – сказано в сообщении.

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Указывается, что в доме злоумышленника было обнаружено похищенное им имущество потерпевшей: золотые серьги, кольцо, деньги и мобильный телефон.

В местной прокуратуре решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 УК Украины "Кража" и ч. 2 ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Согласно закону, мужчине предусмотрено наказание от ограничения свободы на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до шести лет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили преступную банду под руководством так называемых воров в законе, которые на протяжении нескольких лет орудовали на территории Крыма, а также в Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областях.

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