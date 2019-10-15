Под Николаевом произошло кровавое ДТП: 4 жертвы, 6 пострадавших

В Николаевской области на 103 километре автодороги "Благовещенское-Николаев" вечером 14 окрября произошло кровавое ДТП. В результате четверо погибли, еще шесть человек получили тяжелые травмы (среди них двое детей).
Как сообщает пресс-служба ГУ ГоСЧС в Николаевской области, авто столкнулись лоб в лоб. Три человека погибли на месте, девочка от полученных травм скончалась в больнице. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Под Николаевом произошло смертельное ДТП
Пресс-служба ГУ ГоСЧС в Николаевской области
"Всех пострадавшие каретами скорой медицинской помощи были направлены в больницу в г. Южноукраинск", – говорится в сообщении.
Пожарные потушили пожар в одном из авто и деблокировали тела двух погибших с другого.
Пресс-служба ГУ ГоСЧС в Николаевской области
Пресс-служба ГУ ГоСЧС в Николаевской области
Обстоятельства и причины происшествия выясняют сотрудники полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 октября в результате ДТП погиб водитель скорой помощи и фельдшер.
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