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15 октября • обновлено в 09:21
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Под Николаевом произошло кровавое ДТП: 4 жертвы, 6 пострадавших

1.6т Читать материал на украинском

В Николаевской области на 103 километре автодороги "Благовещенское-Николаев" вечером 14 окрября произошло кровавое ДТП. В результате четверо погибли, еще шесть человек получили тяжелые травмы (среди них двое детей).

Как сообщает пресс-служба ГУ ГоСЧС в Николаевской области, авто столкнулись лоб в лоб. Три человека погибли на месте, девочка от полученных травм скончалась в больнице. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Под Николаевом произошло смертельное ДТП

Под Николаевом произошло смертельное ДТП

Пресс-служба ГУ ГоСЧС в Николаевской области

"Всех пострадавшие каретами скорой медицинской помощи были направлены в больницу в г. Южноукраинск", – говорится в сообщении.

Пожарные потушили пожар в одном из авто и деблокировали тела двух погибших с другого.

Под Николаевом произошло кровавое ДТП: 4 жертвы, 6 пострадавших

Пресс-служба ГУ ГоСЧС в Николаевской области

Под Николаевом произошло кровавое ДТП: 4 жертвы, 6 пострадавших

Пресс-служба ГУ ГоСЧС в Николаевской области

Обстоятельства и причины происшествия выясняют сотрудники полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 октября в результате ДТП погиб водитель скорой помощи и фельдшер.

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Место
Украина Николаев
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