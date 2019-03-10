"Под надежным контролем!" Украинские военные похвастались успехом на Донбассе

На Донбассе 9 марта российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, дважды – с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Противник обстреливал позиции наших войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.

"112 Украина"

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли подразделения украинских войск: из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов – в районе города Попасная, из стрелкового оружия – в пределах участка разведения сторон вблизи пгт Станица Луганская

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 10 марта, обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети одним фото показали ужасный символ войны на Донбассе.

Напомним, на войне за независимость на Донбассе в пятницу, 8 марта, не пострадал ни один украинский военнослужащий. Как сказано в сводке ООС, оккупанты нарушили режим прекращения огня лишь один раз, но без применения запрещенного "Минском" оружия.

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