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"Под надежным контролем!" Украинские военные похвастались успехом на Донбассе

6.3тЧитать материал на украинском

На Донбассе 9 марта российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, дважды – с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Противник обстреливал позиции наших войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.

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Украинские военные похвастались успехом на Донбассе

"112 Украина"

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли подразделения украинских войск: из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов – в районе города Попасная, из стрелкового оружия – в пределах участка разведения сторон вблизи пгт Станица Луганская

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 10 марта, обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

Украинские военные похвастались успехом на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети одним фото показали ужасный символ войны на Донбассе.

Напомним, на войне за независимость на Донбассе в пятницу, 8 марта, не пострадал ни один украинский военнослужащий. Как сказано в сводке ООС, оккупанты нарушили режим прекращения огня лишь один раз, но без применения запрещенного "Минском" оружия.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
У даунбасяцкого троллебыдла с утра обострение - все пытаются нам навязывать свою пидарашенскую точку зрения, которую украинское общество не воспринимает из-за насквозь лживой основы.
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Джунь Ірина
Джунь Ірина
Как хорошо, что никто не пострадал. А нарушение перемирия террористами уже никого не удивляет
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2 из 3 ответов | показать все
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Я кацап , А говорили что на Украине нет нацистов. Ты сейчас сам признал, что ты отмороженный нацист и украинские военные обстреливают мирных жителей Донбасса. Посмотрим как укронацисты опять будут визжать когда их будут загонять в котлы. Только теперь Меркель вам не поможет, все уже поняли вашу гнилую нацистскую сущность.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Подвесов Торсион, ты уже насрал в свои кацапские лосины, утырок даунбасяцкий?! На Даунбассе нет мирных жителей, а есть лишь даунбасяцкий быдлоскот!
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Скоро опять будут клянчить деньги на помощь раненым.
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