Под Мукачево грузовик раздавил Mazda и загорелся: видео с места смертельного ДТП

Возле Мукачево (Закарпатская область) произошло смертельное ДТП с фурой и Mazda CX-5.

Как сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram-канале, авария произошла около 16:30 в воскресенье, 19 июля.

По его словам, грузовик полностью раздавил легковушку. Жертвы есть, однако точного количества пока что неизвестно.

"Грузовик после столкновения слетел с дороги и загорелся. Сейчас на месте работают спасатели и медики", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде в результате столкновения BMW со скорой помощью пострадали пятеро человек.