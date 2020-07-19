Под Мукачево грузовик раздавил Mazda и загорелся: видео с места смертельного ДТП

Кирилл Лютый Расследования 17:38, 19.07.2020 Обновлено: 18:00, 19.07.2020

Возле Мукачево (Закарпатская область) произошло смертельное ДТП с фурой и Mazda CX-5.

Как сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram-канале, авария произошла около 16:30 в воскресенье, 19 июля.

По его словам, грузовик полностью раздавил легковушку. Жертвы есть, однако точного количества пока что неизвестно.

"Грузовик после столкновения слетел с дороги и загорелся. Сейчас на месте работают спасатели и медики", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде в результате столкновения BMW со скорой помощью пострадали пятеро человек.

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