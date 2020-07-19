Под Мукачево грузовик раздавил Mazda и загорелся: видео с места смертельного ДТП
Грузовик раздавил легковушку, затем слетел с дороги и загорелся
Авария произошла около 16:30
Жертвы есть, но точное количество пока неизвестно
Возле Мукачево (Закарпатская область) произошло смертельное ДТП с фурой и Mazda CX-5.
Как сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram-канале, авария произошла около 16:30 в воскресенье, 19 июля.
По его словам, грузовик полностью раздавил легковушку. Жертвы есть, однако точного количества пока что неизвестно.
"Грузовик после столкновения слетел с дороги и загорелся. Сейчас на месте работают спасатели и медики", – рассказал он.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде в результате столкновения BMW со скорой помощью пострадали пятеро человек.
Поделиться в Facebook