Под Мелитополем расстреляли бус с людьми: есть пострадавший. Видео

Карина Бондаренко Расследования 10:03, 3.09.2020 Обновлено: 10:03, 3.09.2020

На трассе под Мелитополем Запорожской области вечером 2 августа неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус Ford с людьми.

В результате происшествия пострадал 27-летний водитель из Мариуполя. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в правоохранительных органах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина был доставлен в городскую больницу, его жизни ничего не угрожает. В полиции решается вопрос правовой квалификации случившегося.

По информации издания "РИА", под обстрел на трассе попала маршрутка с донецкими номерами. Отмечается, что на месте происшествия было много крови. На дороге образовался затор.

На видео присутствует нецензурная лексика.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украинке Киевской области 2 сентября произошла перестрелка в результате которой были ранены несколько человек.

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