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19 ноября • обновлено в 09:56
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Под Львовом загорелась военная часть: есть погибший и раненый

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Во вторник, 19 ноября во Львовской области в военной части произошел пожар, в котором один офицер погиб и еще один получил ожоги.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 19 ноября 2019 года, около 5:00 утра в одной из военных частей, дислоцирующихся в поселке Старычи, Яворивского района Львовской области, произошел пожар. В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован", – говорится в сообщении.

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В ГУ ГСЧС области добавили, что до прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем. Пожар потушили в 8 утра, однако помещение полностью сгорело.

Представитель Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Антон Миронович для ZAXID.NET рассказал, что погибшим оказался офицер ВСУ 1975 года рождения. Второй военный, 1978 г.р., получил термический ожог спины и обеих верхних конечностей.

Отмечается, что огонь возник не в казармах. Людей в помещении, где начался пожар, практически не было, кроме офицеров, несших службу, поэтому эвакуация не проводилась.

Отметим, что следователи Государственного бюро расследований выехали на место ЧП.

"Там, в воинской части, сгорело одно помещение. Сейчас наши следователи на месте происшествия выясняют все обстоятельства", – сообщили в ведомстве, передает "УНН".

Предварительно установлено, что причиной пожара могло быть короткое замыкание. Для тушения привлекли 6 единиц техники и 35 пожарных.

Пожар в военной части

Пожар в военной части

ГСЧС

Пожар в военной части

Пожар в военной части

ГСЧС

Пожар в военной части

Пожар в военной части

ГСЧС

Пожар в военной части

Пожар в военной части

ГСЧС

Пожар в военной части

Пожар в военной части

ГСЧС

Пожар в военной части

Пожар в военной части

ГСЧС

Пожар в военной части

Пожар в военной части

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Гайсин Винницкой области произошел пожар на складе хранения вещевого имущества воинской части.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Место
Украина Львов
Теги
пожар погибли военные
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Прапорщиков у рагулей щас нет,а матрасы с подущками все равно писттят,потом вот пожары устраивают.
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асп асп
асп асп
После того как "русский" дрон, точно сбросил гранату под Луганском на бойцов ВСУ, он проследовал подо Львов и сбросил коктейль молотова на часть ВСУ.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
плюшки на сеновале курили.
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