Под Львовом вспыхнул завод: фото и видео масштабного ЧП

В среду, 16 января, под Львовом в селе Ставчаны на заводе "Оліяр", который занимается производством растительного масла, произошел крупный пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, возгорание началось около 17:00. На место происшествия сразу выехали подразделения спасателей (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз)

По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, огонь охватил сушилку для семян подсолнечника на территории завода. Пострадавших в результате пожара нет.

ZAXID.NET

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Тушить пожар вызвали пожарных из города Пустомыты, а также соседних районов и Львова.

Около 20:15 огонь был локализован, а в 21:17 ликвидировали полностью, пишет "Твоє місто". На месте происшествия работали 16 единиц техники и 90 работников ГСЧС. Возгорание возникло в сушилке, ее полностью уничтожено огнем.

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

Отметим, компания "Олияр" существует с 2003 года. Предприятие выпускает растительное масло под брендами "Майола", "Соняшна", "Родинна" и "Оліяр". В Ставчанах у компании расположены маслоэкстракционный завод, а также завод рафинации и дезодорации.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Калуше Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на химическом заводе "Карпатнафтохім", с которым связывают имя народного депутата от "Народного фронта" Андрея Иванчука.

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