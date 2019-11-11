Под Львовом произошло жесткое ДТП со школьным автобусом. Фото

В понедельник, 11 ноября, во Львовской области автомобиль Opel столкнулся со школьным автобусом.

Как сообщает пресс-служба полиция Львовской области, ДТП произошло на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Подберезцы Пустомытовского района.

Предварительно установлено, что немецким авто управлял 25-летний местный житель, а автобус вел 59-летний мужчина. В результате аварии десять детей доставили в больницу для медицинского осмотра.

"В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир "Опеля" и девять пассажиров "Школярика" – ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП со школьным автобусом НПУ

ДТП со школьным автобусом НПУ

ДТП со школьным автобусом НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области произошло жуткое ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, двое из которых – дети.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!