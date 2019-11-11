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11 ноября • обновлено в 14:31
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Под Львовом произошло жесткое ДТП со школьным автобусом. Фото

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В понедельник, 11 ноября, во Львовской области автомобиль Opel столкнулся со школьным автобусом.

Как сообщает пресс-служба полиция Львовской области, ДТП произошло на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Подберезцы Пустомытовского района.

Предварительно установлено, что немецким авто управлял 25-летний местный житель, а автобус вел 59-летний мужчина. В результате аварии десять детей доставили в больницу для медицинского осмотра.

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"В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир "Опеля" и девять пассажиров "Школярика" – ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП со школьным автобусом

ДТП со школьным автобусом

НПУ

ДТП со школьным автобусом

ДТП со школьным автобусом

НПУ

ДТП со школьным автобусом

ДТП со школьным автобусом

НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области произошло жуткое ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, двое из которых – дети.

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Место
Украина Львов
Теги
ДТП авто дети Национальная полиция Украины
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