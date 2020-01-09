Под Львовом микроавтобус влетел в тягач: трое погибших

На Львовщине в результате столкновения микроавтобуса с седельным тягачом на автодороге Львов – Шегини 9 января погибли три человека.

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 02:30 в селе Бартатов Городокского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

Правоохранители отметили, что уже задержали в порядке ст. 208 УПК Украины 46-летнего жителя Ивано-Франковщины, который, управляя микроавтобусом "Фольксваген", допустил столкновение с грузовым "Мерседесом".

Под Львовом микроавтобус влетел в тягач lv.npu.gov.ua

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и протаранил седельный тягач под управлением 30-летнего иностранца.

В результате на месте аварии погибли двое пассажиров микроавтобуса – 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого сейчас устанавливается.

В результате аварии погибли три человека lv.npu.gov.ua

Еще одного пассажира микроавтобуса, 46-летнего жителя Ивано-Франковщины, немедленно доставили в больницу, где, однако, он умер от полученных травм.

При этом водитель "Фольксвагена" получил травмы и тоже был госпитализирован в медучреждение. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Виновника ДТП уже взяли под стражу lv.npu.gov.ua

По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ДТП на Львовщине lv.npu.gov.ua

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января в с. Басюнин Львовской области Lexus GS300 выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Chevrolet Malibu. В результате ДТП погиб маленький ребенок.

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