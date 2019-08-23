Под Львовом фура раздавила автомобиль с семьей: подробности и фото жуткого ДТП

В Каменко-Бугском районе Львовской области 22 августа произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 7-летняя девочка.

Как передает пресс-служба полиции, на автодороге Львов - Луцк в селе Колоденцы 41-летний водитель фуры DAF, житель Ровенской области, не справился с управлением и столкнулся с "ВАЗ 2101". Легковушку выбросило в кювет, где на нее рухнул столб.

В салоне авто находилась семья из трех человек - 49-летний местный житель, который был за рулем транспорта, его 34-летняя супруга и их дочь. От травм ребенок скончался на месте, а родителей госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение ПБДД) Уголовного кодекса. Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы.

ДТП под Львовом lv.dsns.gov.ua

ДТП под Львовом lv.dsns.gov.uа

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