Под Львовом бизнесмена обвинили в "краже" озера и леса: жители восстали. Фото и видео

В Винниках Львовской области влиятельный бизнесмен захватил озеро и большой участок леса, ограничив доступ местным жителям.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский ссылаясь на слова активистов. Отмечается, что владелец местной табачной фабрики Григорий Козловский изначально обещал построить на этом участке футбольную академию, однако позднее выяснилось, что там строят огромный гостинично-развлекательный комплекс и лыжную трассу, а вход на территорию сделают платным (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Журналист уточнил, что изначально местные жители были не против строительства футбольной академии, но когда узнали, что там будет другой объект – начали протестовать.

"У людей фактически отжали озеро и гектары леса, в котором они могли ранее свободно гулять. Вокруг участка возводят забор, а деревья уничтожают. Местные жители протестуют, но жалуются, что их особо никто не слышит и не поддерживает, потому что главы политических партий и местных СМИ не хотят портить отношения с влиятельным бизнесменом", – рассказал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнесмен Григорий Козловский может быть привлечен к преступным схемам в Службе безопасности Украины по контролю за контрабандными потоками сигарет и подакцизных товаров.

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