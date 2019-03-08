Под Луцком сбили насмерть журналиста

Под Луцком 8 марта в аварии погиб волынский журналист Юрий Яцюк.

Как передает "Район", ДТП произошло вечером на трассе Устилуг - Луцк - Ровно, недалеко от рекреационного комплекса "Рестрапарк".

Водитель Volkswagen Passat, 1968 года рождения, сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. Мужчина, которым оказался журналист, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на трассе под Киевом произошла смертельная авария из-за автомобиля, который вылетел на встречную полосу.

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