Под Луганском заметили ударное оружие России: что происходит

Беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм) вблизи населенного пункта Новое на запад от Луганска.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК. "По данным отчета, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Меморандумом, а также комплексом мероприятий и Дополнением к нему, свидетельствуют, что вооружение и военная техника со стороны наемников вооруженных формирований РФ размещаются с нарушением линий отвода тяжелого вооружения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, взятые на себя обязательства в рамках консультаций ТКГ по отводу вооружение и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Википедия

2А36 "Гиацинт-Б" — советская 152-мм буксируемая пушка. Относится к крупнокалиберной артиллерии.

Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия проводились террористами в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка — на Донецком направлении.