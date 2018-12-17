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Под Луганском заметили ударное оружие России: что происходит

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Беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм) вблизи населенного пункта Новое на запад от Луганска.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК. "По данным отчета, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Меморандумом, а также комплексом мероприятий и Дополнением к нему, свидетельствуют, что вооружение и военная техника со стороны наемников вооруженных формирований РФ размещаются с нарушением линий отвода тяжелого вооружения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, взятые на себя обязательства в рамках консультаций ТКГ по отводу вооружение и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

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Под Луганском заметили ударное оружие России: что происходит

Википедия

2А36 "Гиацинт-Б" — советская 152-мм буксируемая пушка. Относится к крупнокалиберной артиллерии.

Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия проводились террористами в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка — на Донецком направлении.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
ударное оружие России:2А36 «Гиацинт-Б» — советская 152-мм буксируемая пушка.на вооружении УССР с 1975 г....
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Skvortsov Yury
Skvortsov Yury
Уже пять гребанных лет Россия все ни как не нападет на чубатых..Пять лет ждут..Доколе
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