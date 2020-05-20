Под Луганском произошла трагедия с украинскими полицейскими: один скончался, трое ранены
В Луганской области в селе Трёхизбенка в результате взрыва скончался полковник полиции Сергей Губанов, еще трое правоохранителей получили ранения.
Как сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook, трагедия на окрестностях прифронтового села в Новоайдарском районе произошла вечером в среду, 20 мая, во время патрулирования.
Губанов скончался в больнице, во время получения медицинской помощи. Он был командиром батальона "Луганск-1". Еще трое полицейских получили ранения, подробности об их состоянии пока неизвестны.
"Имел честь знать этого героического и патриотического полицейского. Покойся с миром. Война продолжается", – написал Шевченко.
Как уточнила коллега погибшего Татьяна Погукай, Губанов получил осколочное ранение. Трагедия произошла около 21:30.
Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" заявили о том, что привели в полную боевую готовность свои незаконные вооруженные формирования, пригрозив готовностью "передвинуть линию фронта". Также в сеть попало фото из Донецка: оккупанты уже ввели в город боевые машины.
Штаб ООС отреагировал на провокационные заявление террористов, сообщив, что украинские военные готовы к любым действиям террористов и в зоне боевых действий в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.