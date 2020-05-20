Под Луганском произошла трагедия с украинскими полицейскими: один скончался, трое ранены

Кирилл Лютый Расследования 01:29, 21.05.2020 Обновлено: 01:35, 21.05.2020

В Луганской области в селе Трёхизбенка в результате взрыва скончался полковник полиции Сергей Губанов, еще трое правоохранителей получили ранения.

Как сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook, трагедия на окрестностях прифронтового села в Новоайдарском районе произошла вечером в среду, 20 мая, во время патрулирования.

Губанов скончался в больнице, во время получения медицинской помощи. Он был командиром батальона "Луганск-1". Еще трое полицейских получили ранения, подробности об их состоянии пока неизвестны.

"Имел честь знать этого героического и патриотического полицейского. Покойся с миром. Война продолжается", – написал Шевченко.

Как уточнила коллега погибшего Татьяна Погукай, Губанов получил осколочное ранение. Трагедия произошла около 21:30.

Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине
Facebook Артема Шевченко
Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине
Facebook Артема Шевченко
Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине
Facebook Артема Шевченко
Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине
Facebook Татьяны Погукай
Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине
Facebook Артема Шевченко
Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине
Facebook Артема Шевченко

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" заявили о том, что привели в полную боевую готовность свои незаконные вооруженные формирования, пригрозив готовностью "передвинуть линию фронта". Также в сеть попало фото из Донецка: оккупанты уже ввели в город боевые машины.

Штаб ООС отреагировал на провокационные заявление террористов, сообщив, что украинские военные готовы к любым действиям террористов и в зоне боевых действий в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

"Он очень хочет": Гордон заговорил об интервью с Януковичем

Зеленский озвучил громкие обещания до конца своего срока: достроят все дороги и откроют крупные комплексы

Пресс-конференция Зеленского к году президентства: все подробности, фото и видео

Зеленский о кадровых вопросах: ни одного кума не назначу!

Рік президента Зеленського: "какая разніца", що людям нема чого їсти