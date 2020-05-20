Под Луганском произошла трагедия с украинскими полицейскими: один скончался, трое ранены

Еще трое правоохранителей были ранены, они получили необходимую медпомощь

В Луганской области в селе Трёхизбенка в результате взрыва скончался полковник полиции Сергей Губанов, еще трое правоохранителей получили ранения.

Как сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook, трагедия на окрестностях прифронтового села в Новоайдарском районе произошла вечером в среду, 20 мая, во время патрулирования.

Губанов скончался в больнице, во время получения медицинской помощи. Он был командиром батальона "Луганск-1". Еще трое полицейских получили ранения, подробности об их состоянии пока неизвестны.

"Имел честь знать этого героического и патриотического полицейского. Покойся с миром. Война продолжается", – написал Шевченко.

Как уточнила коллега погибшего Татьяна Погукай, Губанов получил осколочное ранение. Трагедия произошла около 21:30.

Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине Facebook Артема Шевченко

Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине Facebook Артема Шевченко

Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине Facebook Артема Шевченко

Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине Facebook Татьяны Погукай

Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине Facebook Артема Шевченко

Полковник полиции Сергей Губанов скончался на Луганщине Facebook Артема Шевченко

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" заявили о том, что привели в полную боевую готовность свои незаконные вооруженные формирования, пригрозив готовностью "передвинуть линию фронта". Также в сеть попало фото из Донецка: оккупанты уже ввели в город боевые машины.

Штаб ООС отреагировал на провокационные заявление террористов, сообщив, что украинские военные готовы к любым действиям террористов и в зоне боевых действий в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.

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