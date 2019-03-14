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Под Луганском на помойке нашли труп младенца. Фото

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В Луганской области в городе Рубежное на помойке нашли труп новорожденного малыша.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай. Мертвого ребенка нашли около магазина "Радуга" на улице Менделеева.

"Во время осмотра места происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилась коробка из-под обуви. Именно в этой коробке и находилось мертвое тельце новорожденного ребенка мужского пола", – сказано в сообщении.

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На данный момент полиция проводит следственно-оперативные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия, и ищет мать ребенка. Труп младенца направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 117 УК Украины (Умышленное убийство матерью свои новорожденного ребенка).

На помойке нашли труп младенца

На помойке нашли труп младенца

Нацполиция

На помойке нашли труп младенца

На помойке нашли труп младенца

Нацполиция

На помойке нашли труп младенца

На помойке нашли труп младенца

Нацполиция

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Место
УкраинаЛуганск
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