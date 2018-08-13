МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Под крылом" прокуратуры: на Полтавщине разоблачили "подпольный" офис КПУ

8.9тЧитать новость на украинском

В городе Зеньков Полтавской области активисты разоблачили приемные запрещенной в Украине Коммунистической партии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший командир полка "Азов", глава "Терен-Восток" Национального Корпуса Максим Жорин.

"Сегодня (13 августа - ред.) активисты "Национальный Корпус Полтава" и "Национальных Дружин" посетили города Зеньков Полтавской области, чтобы навести порядок! Суть в том, что в помещении районного суда, где еще размещена прокуратура, нашли два кабинета приемной коммунистической партии Украины, которая является запрещенной", - написал он.

Новости
В Украине до сих пор действуют КПУ и Партия регионов: инфографика

По его словам, активисты изъяли из кабинетов много коммунистической символики, портретов Ленина, коммунистических книг, программ партии и тому подобное.

Жорин пояснил, что в прокуратуре заявили, что знают о приемных и деятельности Компартии, но "не могли ничего поделать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевский офис КПУ нагрянули силовики с автоматами.

Читайте все новости по теме "Декоммунизация в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Декоммунизация в Украине
Место
Украина
Объект
КПУ
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
4
13
Смешно
14
Интересно
20
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Сергей
Иванов Сергей
Пусть нацики выкинут все айфоны и труселя , их делают коммунисты Китая.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Червоний Данило
Червоний Данило
все там знали и видели, просто и в прокуратуре и райсуде есть старые поцы советских времен и поцы из старой януковской власти! существовали он по принципу - пока не поймают. найти остстки этой пророссийско-коммунистической системы и дать по 10 лет с конфискацией! а весь мусор сжечь потом после судов!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
Ну, логично... Коммунисты в подполье бывают только когда у власти фашисты. В старой Европе - все легально.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Окнешороп Родип, да когда у власти пуктинисты то тама уся шваль от коммунистов до вафлистов.с чем кацапов и поздравляю.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги