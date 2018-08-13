"Под крылом" прокуратуры: на Полтавщине разоблачили "подпольный" офис КПУ

В городе Зеньков Полтавской области активисты разоблачили приемные запрещенной в Украине Коммунистической партии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший командир полка "Азов", глава "Терен-Восток" Национального Корпуса Максим Жорин.

"Сегодня (13 августа - ред.) активисты "Национальный Корпус Полтава" и "Национальных Дружин" посетили города Зеньков Полтавской области, чтобы навести порядок! Суть в том, что в помещении районного суда, где еще размещена прокуратура, нашли два кабинета приемной коммунистической партии Украины, которая является запрещенной", - написал он.

По его словам, активисты изъяли из кабинетов много коммунистической символики, портретов Ленина, коммунистических книг, программ партии и тому подобное.

Жорин пояснил, что в прокуратуре заявили, что знают о приемных и деятельности Компартии, но "не могли ничего поделать".

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