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На Николаевщине произошло трагическое ДТП: 8 погибших, среди них — дети

16.2тЧитать материал на украинском

Во вторник, 1 января, в Николаевской области произошло ДТП, в результате которого погибли 8 человек, 3 из которых — дети. Еще двое людей были доставлены в больницу с травмами.

Около 11:00 на 200 км + 600 метров автодороги Н-11 "Днепр - Николаев" на выезде из пгт Казанка столкнулись два легковых автомобиля Opel Astra и Mazda-6, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео с места трагедии, доскрольте до конца).

В салоне Mazda находилась супружеская пара. 40-летний мужчина погиб на месте, а 23-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована.

В Opel ехала семья с детьми, из которых выжила только девочка в возрасте около 8 лет. Среди погибших: 39-летний водитель-мужчина, трое взрослых 33-х, 53-х, 55-ти лет, три ребенка возрастом 5 и 13 лет, а также 7-месячный младенец.

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На месте трагедии работает следственно-оперативная группа Казанковского отделения полиции, спасатели, медики, криминалисты и следователи Следственного управления.

Причина аварии не указывается, но отмечается, что сведения о ДТП были внесены по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

На Николаевщине произошло трагическое ДТП: 8 погибших, среди них — дети
На Николаевщине произошло трагическое ДТП: 8 погибших, среди них — дети
На Николаевщине произошло трагическое ДТП: 8 погибших, среди них — дети
На Николаевщине произошло трагическое ДТП: 8 погибших, среди них — дети

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно под Киевом произошло масштабное ДТП с множеством погибших и раненых в результате столкновения легкового авто и грузовика.

Место
УкраинаКривой Рог
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Федоров Федор
Федоров Федор
Господи,упокой их души.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Так вам будем надо
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2 из 4 ответов | показать все
минин евген
минин евген
Игорь Анатольевич, шо, пиздюк, уже нажрался? рюцкая свинья!
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минин евген
минин евген
Satkin Andrey, земля магнитогорским - стекловатой. росися устроила конфликт в Украине и ты, падло, хочешь чего то другого кроме радости над сдохнувшими кацапами? долбоёб!
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