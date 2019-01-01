На Николаевщине произошло трагическое ДТП: 8 погибших, среди них — дети

Во вторник, 1 января, в Николаевской области произошло ДТП, в результате которого погибли 8 человек, 3 из которых — дети. Еще двое людей были доставлены в больницу с травмами.

Около 11:00 на 200 км + 600 метров автодороги Н-11 "Днепр - Николаев" на выезде из пгт Казанка столкнулись два легковых автомобиля Opel Astra и Mazda-6, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео с места трагедии, доскрольте до конца).

В салоне Mazda находилась супружеская пара. 40-летний мужчина погиб на месте, а 23-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована.

В Opel ехала семья с детьми, из которых выжила только девочка в возрасте около 8 лет. Среди погибших: 39-летний водитель-мужчина, трое взрослых 33-х, 53-х, 55-ти лет, три ребенка возрастом 5 и 13 лет, а также 7-месячный младенец.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа Казанковского отделения полиции, спасатели, медики, криминалисты и следователи Следственного управления.

Причина аварии не указывается, но отмечается, что сведения о ДТП были внесены по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно под Киевом произошло масштабное ДТП с множеством погибших и раненых в результате столкновения легкового авто и грузовика.