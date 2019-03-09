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Под контролем! Штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

21.5тЧитать материал на украинском

На войне за независимость на Донбассе в пятницу, 8 марта, не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Как сказано в сводке ООС, оккупанты нарушили режим прекращения огня лишь один раз, но без применения запрещенного "Минском" оружия.

"Один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, обстреляв из стрелкового оружия наш опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют террористов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Под контролем! Штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинские воины уничтожили пулеметную точку "Л/ДНР" в районе Ясиноватской развязки. Видео удара показал офицер ВСУ.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Нещадим Сергей
Нещадим Сергей
Мокшанские обозные гибридные скоморохи надели свои боевые кокошники и забавно хором возбудились...представляю состояние мониторов за поребриком...
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Приходько Егор
Приходько Егор
убей хохла спаси донбасс
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия прекрасно пердолитросийскую армию на Донбассе! война до полной победы!
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