Под контролем! Штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

На войне за независимость на Донбассе в пятницу, 8 марта, не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Как сказано в сводке ООС, оккупанты нарушили режим прекращения огня лишь один раз, но без применения запрещенного "Минском" оружия.

"Один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, обстреляв из стрелкового оружия наш опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют террористов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинские воины уничтожили пулеметную точку "Л/ДНР" в районе Ясиноватской развязки. Видео удара показал офицер ВСУ.

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