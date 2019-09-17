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17 сентября • обновлено в 09:53
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Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: опубликованы фото

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В сети появились фотографии пылающего дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Кадры появились на странице dtp.kiev.ua в Instagram. Пожар ликвидировали, однако почти весь дом выгорел (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

По предварительной информации, неизвестные перебросили бутылку с зажигательной смесью через забор в ночь на 17 сентября.

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

dtp.kiev.ua

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Дом находится в Киево-Святошинском районе, в селе Гореничи. Оформлен был на супруга Гонтаревой.

Пожар в доме Гонтаревой

Пожар в доме Гонтаревой

dtp.kiev.ua

Под Киевом в доме Гонтаревой устроили пожар

Под Киевом в доме Гонтаревой устроили пожар

dtp.kiev.ua

Дом сгорел практически полностью

Дом сгорел практически полностью

dtp.kiev.ua

Ранее появилось видео пожара в доме Валерии Гонтаревой.

Как писал OBOZREVATEL, в августе, экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина Киев
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