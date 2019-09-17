Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: опубликованы фото

В сети появились фотографии пылающего дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Кадры появились на странице dtp.kiev.ua в Instagram. Пожар ликвидировали, однако почти весь дом выгорел (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

По предварительной информации, неизвестные перебросили бутылку с зажигательной смесью через забор в ночь на 17 сентября.

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой dtp.kiev.ua

Дом находится в Киево-Святошинском районе, в селе Гореничи. Оформлен был на супруга Гонтаревой.

Пожар в доме Гонтаревой dtp.kiev.ua

Под Киевом в доме Гонтаревой устроили пожар dtp.kiev.ua

Дом сгорел практически полностью dtp.kiev.ua

Ранее появилось видео пожара в доме Валерии Гонтаревой.

Как писал OBOZREVATEL, в августе, экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.

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