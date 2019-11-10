Разбила 6 машин: под Киевом пьяная девушка устроила масштабное ДТП. Фото

В городе Боярка под Киевом произошло масштабное ДТП. Девушка за рулем джипа Ford протаранила шесть припаркованных автомобилей.
Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Instagram. При этом, по словам очевидцев, виновница происшествия была в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Авария случилась на улице Крещатик 88, у райотдела полиции. Детали случившегося предстоит выяснить полицейским.
Фото с места ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото с места ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото с места ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото с места ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото с места ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Фото с места ДТП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве девушка-водитель за полчаса попала сразу в две аварии. Она объяснила это тем, что якобы только в тот день получила водительские права.
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