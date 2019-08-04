Под Киевом произошло смертельное ДТП с Mercedes: фото 18+

В воскресенье, 4 августа, около 22.30 в Боярке Киевской области произошло ДТП с летальным исходом.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный, отметив, что столкнулись автомобили Mercedes и Chevrolet Aveo.

Предварительно сообщалось, что водитель Mercedes выезжал со второстепенной дороги и не уступил Aveo. Но по информации свидетеля, автомобиль Mercedes стоял на светофоре и в него на большой скорости въехал Chevrolet. Водителя Chevrolet спасти не удалось.

ДТП в Боярке Telegram Киев Оперативный

ДТП в Боярке Telegram Киев Оперативный

ДТП в Боярке Telegram Киев Оперативный

ДТП в Боярке Telegram Киев Оперативный

ДТП в Боярке Telegram Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа в Херсоне автомобиль "Фольксваген Туарег" сбил двух подростков на пешеходном переходе. Их доставили в больницу. Выяснилось, что за рулем находилась жена директора завода "Новый стиль" и магазина "Дверной двор" Олега Шапошникова Яна.

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