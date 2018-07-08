Под Киевом произошли два смертельных ДТП

В воскресенье, 8 июля, в Киевской области произошло два жутких ДТП, в результате которых погибли по меньшей мере два человека.

Так, в Борисполе на ул. Киевской Dawoo Lanos врезался в маршрутный автобус "ИВАН", который стоял на остановке общественного транспорта, сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, водителю легковушки стало плохо, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Водитель Daewoo скончался на месте до приезда врачей.

В Ворзеле столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Точное количество погибших и пострадавших сейчас уточняется.

На месте работали патрульная полиция, скорая помощь и спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля в Киеве автомобиль сбил 6-летнего ребенка.