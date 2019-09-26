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26 сентября • обновлено в 20:52
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Под Киевом полицейский влетел в остановку с людьми: одна жертва, двое раненых

16.9т Читать материал на украинском

В Броварах Киевской области 26 сентября сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги.

ДТП произошло около 17:46. Водитель находился за рулем автомобиля Opel на еврономерах.

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Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/UA.National.Police

По факту аварии назначено служебное расследование, на время которого начальника Государственной охранной службы Киевской области отстранен от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщено ГБР.

"Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественности будет сообщено о жестких мерах реагирования", – прокомментировал ДТП глава Национальной полиции Игорь Клименко, который находился на месте инцидента.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/UA.National.Police

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/UA.National.Police

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/AtamanovaOlya

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/AtamanovaOlya

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/AtamanovaOlya

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/AtamanovaOlya

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Бровары
Теги
ДТП Национальная полиция Украины фотографии
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