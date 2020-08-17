Под Киевом пенсионер нашел в лесу 24-летнего самоубийцу

Под Киевом пенсионер в лесу обнаружил на дереве самоубийцу .

В Киево-Святошинском районе Киевской области 74-летний мужчина обнаружил в лесополосе тело парня, который покончил с собой повесившись на дереве.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, личность погибшего уже установлена.

"В полицию, 16 августа, обратился мужчина. Он рассказал, что в лесополосе неподалеку от села Заборье обнаружил повешенным на дереве мужчину. На месте происшествия следов насильственной смерти на теле 24–летнего мужчины правоохранители не обнаружили", – рассказал источник.

Наш собеседник добавил, что тело погибшего было отправлено на экспертизу, которая окончательно установит причины смерти. Предсмертной записки не обнаружили.

Под Киевом пенсионер в лесу обнаружил на дереве самоубийцу /Киевская область

Кроме того, по данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство, с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре за день – 25 июля – обнаружили тела трех людей. Предварительно, все случаи квалифицированы как "самоубийство".

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