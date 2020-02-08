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9 февраля • обновлено в 02:56
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Под Киевом отчим убил 2-летнего малыша, но вышел из тюрьмы: появились резонансные данные

6.5т
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История с убийством 2-летнего Димы Дьяченко в Коцюбинском Киевской области обросла новыми подробностями. Его отчим Александр Балакирев, которого осудили за это преступление, но затем отпустили по условно-досрочному, пропал.

Об этом в своем Facebook сообщил Павел Тука. По его словам, преступник отсутсвует по месту своей регистрации. Его родители говорят, что Балакирев уехал в Карпаты. При этом мужчина должен снова предстать перед судом.

Речь идет о резонансном преступлении 2016 года. Тогда мама 2-летнего Димы Дьяченко оставила сына со своим гражданским мужем, а сама поехала за старшей дочерью. Когда вернулась, малыш якобы спал. Утром она обнаружила маленького Диму мертвым.

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Александр Балакирев на суде так и не признал свою вину. Хотя на допросах и на следственном эксперименте показывал и рассказывал, как бил Диму. Также его подозревали в изнасиловании ребенка, но потом эту статью сняли из-за недоказанности. Подробно о ситуации можно прочитать тут.

Александр Балакирев и погибший Дима Дьяченко

Александр Балакирев и погибший Дима Дьяченко

Александр Балакирев

Александр Балакирев

Скандал разразился после того, как выяснилось, что суд мужчину отпустил, посчитав, что он встал на путь исправления в СИЗО и может быть досрочно освобожден. Ранее же стало известно, что Киевский апелляционный суд назначил заседание на 5 февраля, но Балакирев в тот день не явился.

Как сообщал OBOZREVATEL, против Балакирева давала показания сестра убитого, которой он обещал отомстить. В ситуацию вмешались ветераны АТО, которые обязались охранять девочку.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
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Dahman Julia
Dahman Julia
Stav na schlyah vypravlennya????????? Vy eto seryezno????????? On ubil malenkogo rebenka!!!!! On za eto voobsche dolzhen byt poveshen. Chto tam u vas proishidit????????????
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Сергеев Сергей
Сергеев Сергей
"Осужденный за убийство и изнасилование 2-летнего мальчика скрылся от правоохранителей и не пришел на повторный суд."-это как ? У нас , что теперь за убийство домашний арест или подписку о невыезде в виде наказания дают ? Или скоро убийство и изнасилование и вовсе перестанут считаться уголовными преступлениями , а будут квалифицироваться ,как незначительное административное правонарушение за которое в самом " тяжелом" случае выпишут штраф , а при наличии денег и хорошего адвоката проведут профилактическую беседу и отпустят с миром . Куда катится эта страна ?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин,прекрати !!!!
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