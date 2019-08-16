Под Киевом напали на нардепа: введен план "Перехват"

В пятницу, 16 августа, в Киевской области в Гостомеле совершили нападение на народного депутата Украины.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, политику забрызгали лицо слезоточивым газом и облили экскрементами.

"Около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что после нападения злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета, иностранной регистрации. Для их задержания на территории Киевской области и столицы введено операцию "Перехват". Имя нардепа в полиции не сообщили.

Разыскиваемый автомобиль Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом в одном из сел Обуховского района группа неизвестных совершила разбойное нападение на дом народного депутата.

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