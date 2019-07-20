Под Киевом машина въехала в толпу: трое погибших

Вечером пятницы, 19 июля, возле с. Вита-Почтовая в Киевской области, на автодороге Киев – Одесса произошло ДТП, в результате чего погибли 3 человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области, водитель, 20-летний житель г. Васильков, совершал обгон и допустил наезд на пешеходов.

"В результате ДТП, пешеходы – 2 женщины и мужчина, от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия. Пострадавшие - местные жители", – говорится в сообщении.

ДТП на Киевщине ГУ ЧП в Киевской области

Сообщается также, что пешеходы переходили проезжую часть в неустановленном месте, а водитель в момент ДТП был трезв. Он был задержан и дает показания следователям. На месте происшествия работают полицейские.

Как сообщает пресс служба, в связи с событием открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта" Уголовного кодекса Украины. Согласно ей, водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

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