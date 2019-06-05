Под Киевом копы убили ребенка: как все было в деталях

5-летнему Кириллу, который умер после выстрелила в голову полицейским в Переяславе-Хмельницком, не проводили рентген-диагностику в больнице в течение 6 часов.

Соответственно, все это время о пулевом ранении ребенка известно не было. Об этом сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев во время заседания Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности по расследованию убийства мальчика работниками полиции, передает УНН.

По словам Князева, установленная в ходе расследования хронология действий или бездействия сотрудников полиции выглядит следующим образом:

Убитый ребенок и подозреваемые полицейские Коллаж

31 мая в 16:55 в полицию поступило сообщение из больницы, что к медикам доставили травмированного ребенка. Полиция прибыла в больницу и допросила еще одного врача. По предварительным данным было установлено, что мальчик упал и получил травму, о точных обстоятельствах никто сообщить не мог.

Место предполагаемого падения полиция осмотрела и составила протокол.

Только в 22:30 было сделано рентген-исследование, и рентгенолог сообщил, что в голове 5-летнего мальчика находится инородное тело, а также стало известно, что в черепе имеется входное отверстие.

Офицер полиции Медуниця, который находился на месте, понял, что у мальчика есть вероятное пулевое ранение. Он позвонил в отдел полиции и поднял его по тревоге.

Правоохранители выехали на место преступления, собрали дополнительные показания свидетелей и начали расширенный осмотр территории. Возле места "падения" ребенка были обнаружены стеклянные бутылки.

Позднее при осмотре территории, где находились те бутылки, на пороге дома были обнаружены две гильзы. Было установлено, что дом принадлежит жене будущего подозреваемого полицейского.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Было принято решение вместе с местным прокурором проводить неотложные обыски.

1 июня около 4:00 были установлены двое подозреваемых полицейских и доставлены в отдел полиции.

Около 6:00 собрался состав как местной полиции, так и представители МВД, было сообщено о происшествии в территориальное подразделение Государственного бюро расследований.

Около 11:00 утра официально прибыл представитель ГБР, который принял решение изучить материал. В 12:00 от врачей поступила информация о повреждении 5-летнего Кирилла.

В 13:30 была установлена подследственность этого уголовного производства за ГБР, полиция выполняла его задания.

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