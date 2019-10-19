Под Киевом конвоиры устроили банкет членам ОПГ

В Киевской области четверо сотрудников конвойной службы занимались организацией незаконного отдыха для членов организованной преступной группы, которых обвиняли в тяжких преступлениях.

Об этом в Facebook написал глава полиции Киевской области, полковник Андрей Небитов. По его словам, происходящее стало "позором для полиции" (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Обидно, но признаю, что это мои коллеги. С ними мы носим одну униформу и давали одинаковую присягу украинскому народу. Во время службы в правоохранительных органах полицейский должен бороться с преступностью, разоблачать и задерживать преступников, создавать "неудобства" криминалитета. Это вечная борьба противоположностей. Но есть "оборотни", и даже не преступники в "погонах", а ... "прислуга". Противно... Позор таким "полицейским", – отметил глава ведомства.

По данным полиции, организованные конвоирами застолья проводились в здании одного из городских районных судов Киевской области. Конвоиры организовывали застолья, к которым иногда присоединялись сами. Арестантам они разрешали пользоваться мобильными телефонами, употреблять алкоголь и наркотики.

Во время задержания в подвальном помещении суда правоохранители обнаружили пятерых подсудимых, пятерых посторонних и четверых полицейских. У одного из "гостей" изъяли предмет, похожий на пистолет (вероятно, травматический), шприцы и мобильные телефоны.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве погорел на взятке замглавы патрульной полиции Борисполя.

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