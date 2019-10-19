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19 октября • обновлено в 12:05
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Под Киевом конвоиры устроили банкет членам ОПГ

3.2т Читать материал на украинском

В Киевской области четверо сотрудников конвойной службы занимались организацией незаконного отдыха для членов организованной преступной группы, которых обвиняли в тяжких преступлениях.

Об этом в Facebook написал глава полиции Киевской области, полковник Андрей Небитов. По его словам, происходящее стало "позором для полиции" (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Под Киевом конвоиры устроили банкет членам ОПГ

facebook.com

Новости
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"Обидно, но признаю, что это мои коллеги. С ними мы носим одну униформу и давали одинаковую присягу украинскому народу. Во время службы в правоохранительных органах полицейский должен бороться с преступностью, разоблачать и задерживать преступников, создавать "неудобства" криминалитета. Это вечная борьба противоположностей. Но есть "оборотни", и даже не преступники в "погонах", а ... "прислуга". Противно... Позор таким "полицейским", – отметил глава ведомства.

По данным полиции, организованные конвоирами застолья проводились в здании одного из городских районных судов Киевской области. Конвоиры организовывали застолья, к которым иногда присоединялись сами. Арестантам они разрешали пользоваться мобильными телефонами, употреблять алкоголь и наркотики.

Во время задержания в подвальном помещении суда правоохранители обнаружили пятерых подсудимых, пятерых посторонних и четверых полицейских. У одного из "гостей" изъяли предмет, похожий на пистолет (вероятно, травматический), шприцы и мобильные телефоны.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве погорел на взятке замглавы патрульной полиции Борисполя.

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Место
Украина Киев
Теги
коррупция взятка
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно в чем проблема, не отпускали же преступников домой, а взятки с них брали - так вся страна тотально коррумпирована. Начинать надо с верхушки власти, а не с вертухаев, живущих на копейки.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Страна, победившая разум...
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