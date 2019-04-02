Под Херсоном разоблачили попрошайку "без ног", который исцелился за секунду

В Белозерке (Херсонская область) мужчина просил милостыню у супермаркета, выдавая себя за инвалида.

Как сказано в сюжете ТСН, 33-летний мужчина, якобы без ноги, попрошайничал у местного магазина. Деньги он собирал на протез.

Однако горожане быстро разоблачили мошенника, о котором часто сообщалось в социальных сетях. Когда люди подошли поближе к аферисту, что увидели, что он ногу просто поджимает.

Лжеца заставили встать с коляски, а чудесное "исцеление" за секунду снимали на видео. Мужчина пояснил, что на мошенничество пошел, потому что хотел заработать. Ради этого приехал из Киева. Просил прощения, а после воспитательной беседы прохожие его отпустили, но на следующий день его снова увидели в инвалидной коляске уже в другом райцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро Харькова набросились на известную попрошайку.

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