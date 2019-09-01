Под Харьковом женщина купила дом с человеческими останками: детали жуткого ЧП

В городе Чугуев (Харьковская область) женщина нашла человеческие останки в новоприобретенном доме.
Информацию об инциденте правоохранители получили 30 августа около 17:00, сообщает пресс-служба областной полиции.
"По адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница менее чем 2 недели назад приобрела домовладение. В доме на полу женщина обнаружила кости человека", – говорится в сообщении.
Остатки доставили на экспертное исследование. Данные об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Иллюстрация. Останки человека
Соцсети
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