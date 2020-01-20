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20 января • обновлено в 20:19
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Сбил на скорости и скрылся: под Харьковом ищут водителя, устроившего смертельное ДТП

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В понедельник, 20 января, под Харьковом водитель сбил насмерть двух мужчин и скрылся с места преступления.

Тела погибших с характерными для ДТП телесными повреждениями были обнаружены около 7:30 на обочине автодороги "Дергачи – Казачья Лопань", передает пресс-служба региональной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, наезд совершил транспортное средство под управлением неустановленного водителя, который двигался по автодороге со стороны поселка Казачья Лопань в направлении города Дергачи. Правоохранители занялись розыском виновника.

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Под Харьковом водитель устроил смертельное ДТП и скрылся

Под Харьковом водитель устроил смертельное ДТП и скрылся

Нацполиция

По данному факту следователи СУ ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Под Харьковом водитель устроил смертельное ДТП и скрылся

Под Харьковом водитель устроил смертельное ДТП и скрылся

Нацполиция

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В полиции сообщили, что правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, принимаются меры по установлению личности погибших и злоумышленника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Черкассы потрясла ужасная авария, в результате которой погиб директор местной школы №19 Юрий Лункин. Вечером 14 января, когда мужчина переходил дорогу возле учебного заведения, его не заметил водитель внедорожника. Травмы оказались несовместными с жизнью.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Харьков
Теги
полиция ДТП
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну на месте того кто сбил я бы машину порезал бы на металл или утопил бы в водоеме и как можно скорее,если не найдут за неделю то не найдут никогда
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