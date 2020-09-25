Под Харьковом разбился АН-26 ВСУ с курсантами, есть погибшие и раненые. Первые видео

В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился самолет АН-26 ВСУ с курсантами. По предварительным данным есть погибшие и раненые.

Согласно официальным источникам, на борту были курсанты Харьковского университета Воздушных Сил, которые осуществляли учебный полет. По предварительным данным из СМИ погибли пять человек – 2 курсанта и 3 офицера.

Однако по данным журналиста Андрея Павловского во время крушения на борту находились 7 человек. По его данным из источника в ГСЧС, самолет вылетел из аэродрома (недалеко от Чугуева), пролетел два километра и упал.

При этом он отметил, что в авиакатастрофе выжили 4 человека. Их с с ожогами увезли в больницу. Позже информацию о выживших подтвердил глава области Алексей Кучер, который выехал на место ЧП.

В Гражданском воздушном патруле Харьковской области отметили, что самолет разбился при посадке.

"Разбился военный транспортный самолёт Ан-26. Он заходил на посадку и просто "вошел" в землю. Никто из него не катапультировался", – пишет портал "052.ua".

Добавим, что самолет упал около 20:45, а состоянием на 21:50 спасателям удалось потушить пылающий самолет.

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