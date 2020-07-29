Под Харьковом "скорая" насмерть сбила ребенка. Видео момента ДТП 18+

В ночь на среду, 29 июля, в селе Циркуны Харьковской области машина скорой медицинской помощи насмерть сбила ребенка.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах "Труха" и "СТО Харьков". Официальной информации от правоохранителей о ДТП пока не поступало (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, девочка переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте. Информация уточняется.

На видео попал момент торможения "скорой" и звук удара. По словам очевидцев, перед столкновением у авто странно погасли фары.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Киевщине произошло ДТП, во время которого один человек погиб, девять пострадали. Предварительно, легковушка влетела в фуру, а та, в свою очередь, зацепила автобус, который после столкновения вылетел в кювет и перевернулся на бок