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Под Харьковом разбился командир ВСУ: подробности трагедии

1.2т Читать материал на украинском

Вечером 23 июля в Харьковской области в результате ДТП погиб командир батареи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Александр Андриенко.

Об этом сообщил в Facebook боец 10-й ОГШБР ВСУ Глеб Бабич. Он также поделился памятным видео.

"В 23:45 в автокатастрофе погиб наш друг, собрат и комбат Александр Андриенко. Ему было 34 года", – написал боец.

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Под Харьковом разбился командир ВСУ

Под Харьковом разбился командир ВСУ

Politeka.net

Помимо Андриенко, в машине ехали также его жена, дочь и брат, которые остались живы. Отмечается, что военный находился в отпуске, когда произошла авария. У командира остались трое маленьких детей.

"Для собратьев, друзей и тех добрых людей, кто захочет помочь семье – ниже счет Сашиной жены. Деньги им будут очень нужны. И сейчас и после. Потому что осталось трое детей. И младшему, Ванечке, нет еще года. И как то придется жить дальше. Виктория Афанасьева 5167 4901 3921 0539 Ощадбанк", – оставил Бабич реквизиты для материальной помощи.

Он добавил, что прощание с Андриенко пройдет 26 июля в 11:00 в Харькове по ул. Кричевского, 41.

Под Харьковом разбился командир ВСУ: подробности трагедии

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Вознесенске Николаевской области в результате взрыва в жилом доме погиб военный.

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Место
Украина
Тег
ВСУ
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Сало Уронили
Сало Уронили
браво спецуре.а вот еще одна зрада MH17 - Call for Justice".ну "европейцы " языки знают.есть немецкая и английская версия на трубе.малазийцы "доказы " переговоров,каторые слепили сбу -РАЗОБЛАЧИЛИ
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Награда нашла своего героя, очень точно и избирательно
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