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10 мая • обновлено в 17:29
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Били лопатой и пилой: 17-летний парень из Харькова раскрыл новые детали о пытках

2.7т
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17-летний Вячеслав Тунгусков, которого похитили и жестоко пытали в поселке Рогань под Харьковом, рассказал, что преступники сломали ему три ребра.

Об этом подросток сообщил в комментарии Telegram-каналу "Харьков 1654" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На вопрос о том, чем его били, пострадавший ответил: "лопатой, ножом, перчатками, пилой, руками, ногами".

Избитый под Харьковом парень

Избитый под Харьковом парень

Скрин видео

Избиение, как сказал он, произошло "в сарае-пыточной на Грушево". Мальчик рассказал, что злоумышленники, угрожая, принуждали его пить алкоголь.

Тунгусков добавил, что самочувствие у него "более-менее, только ребра еще болят". "Сломали ребра эти дураки. Три [ребра]", – сказал он.

Мама пострадавшего рассказала, что у нее возникли проблемы с полицейскими. Те якобы не хотели заниматься расследованием, заявляя, что работать должен отдел другого района.

"Единственное, за что я им благодарна, Липецкому райотделу, что они поставили около этого сарая шерифа, чтобы туда никто не зашел и ничего не уничтожил… Он там стоял, дожидался оперативников… считай, целый день", – сказала она.

Оперуполномоченный, когда женщина позвонила ему и попросила о помощи, ответил, по ее словам, "а я тут причем" и отправил к дежурному.

Избитый под Харьковом парень

Избитый под Харьковом парень

Скрин видео

Пострадавший с множественными травмами от пыток находится в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи.

Защитник Вячеслава Тунгускова в свою очередь сообщил, что фигурантов дела задержали, они находятся в изоляторе. В течение 72-х часов подозреваемым должны избрать меру пресечения.

Как писал OBOZREVATEL, подростка с тяжелыми повреждениями нашли на остановке ночью 6 мая. Мать пострадавшего уверяла, что знает, кто расправился с ее сыном. По словам женщины, мальчику "отомстили" парень бывшей девушки и отец ее подруги.

В сети показали фото одного из мужчин, которые зверски избили подростка, а также девушки, из-за которой якобы начался конфликт.

Двух мужчин, которых подозревают в похищении, задержали. Ранее судимому 38 и 31-летнему жителям области грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Криминал
Место
Украина Харьков
Теги
избили подростка пытки видео
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