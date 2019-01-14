Под Харьковом произошло масштабное ДТП: много погибших

Под Харьковом произошло масштабное ДТП с легковым авто и микроавтобусом. Вследствие аварии погибли 4 человека. По предварительным данным, детей среди жертв нет.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла 14 января около 8 утра.
"ДТП при участии микроавтобуса и легкового Hyndai случилось на дороге около города Чугуев", — уточнили правоохранители.
Место аварии
Национальная полиция в Харьковской области
Прибывшие на место сотрудники полиции осматривают место ДТП и устанавливают детали происшествия.
Место аварии
Национальная полиция в Харьковской области
Место аварии
Национальная полиция в Харьковской области
Чугуев на карте
Как писал OBOZREVATEL, в декабре под Киевом на трассе около пгт Залесье произошло смертельное ДТП при участии легкового авто и грузовика. В результате столкновения погибло трое людей, еще двое травмированы.
В полиции пояснили, что водитель легкового Opel с четырьмя пассажирами в салоне не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в грузовик, водитель которого остановился для помощи другому автомобилисту.
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