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Под Харьковом произошло масштабное ДТП: много погибших

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Под Харьковом произошло масштабное ДТП с легковым авто и микроавтобусом. Вследствие аварии погибли 4 человека. По предварительным данным, детей среди жертв нет.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла 14 января около 8 утра.

"ДТП при участии микроавтобуса и легкового Hyndai случилось на дороге около города Чугуев", — уточнили правоохранители.

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Место аварии

Место аварии

Национальная полиция в Харьковской области

Прибывшие на место сотрудники полиции осматривают место ДТП и устанавливают детали происшествия.

Место аварии

Место аварии

Национальная полиция в Харьковской области

Место аварии

Место аварии

Национальная полиция в Харьковской области

Чугуев на карте

Чугуев на карте

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Как писал OBOZREVATEL, в декабре под Киевом на трассе около пгт Залесье произошло смертельное ДТП при участии легкового авто и грузовика. В результате столкновения погибло трое людей, еще двое травмированы.

В полиции пояснили, что водитель легкового Opel с четырьмя пассажирами в салоне не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в грузовик, водитель которого остановился для помощи другому автомобилисту.

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Место
Украина
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