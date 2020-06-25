Под Харьковом произошла авария с колонной военных автомобилей: есть пострадавшие

В Харьковском районе возле села Хролы на кольцевой дороге произошла авария с участием военных автомобилей. Пострадали двое человек.

Как сообщила пресс-служба областной полиции на официальном сайте, ДТП случилась в четверг, 25 июня, около 15:40.

"На указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков. Последнее в колонне транспортное средство не удержало безопасную дистанцию и совершило столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне.

Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf", – сказано в сообщении.

Под Харьковом произошла авария с колонной военных автомобилей. Источник фото - сайт ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Под Харьковом произошла авария с колонной военных автомобилей. Источник фото - сайт ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадали 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса. Их доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

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