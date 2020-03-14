Под Харьковом нашли труп ветерана АТО, его искали неделю. Фото

В селе Лизогубовка Харьковской области нашли мертвым ветерана АТО Александра Фрайтага.

Как передает KHARKIV Today, об исчезновении мужчины 1989 года рождения сообщила его жена Татьяна еще утром 8 марта.

"Вышел из дома и шел в сторону остановки, но мог свернуть в лес и пойти в сторону Васищево. Без документов, без удостоверения, без телефона – без ничего", – сообщала она.

Его тело обнаружили в селе днем 13 марта. Причина смерти неизвестна, однако супруга подозревает, что его убили.

Александр Фрайтаг Facebook

Александр Фрайтаг (слева) Facebook

Александр Фрайтаг найден мертвым под Харьковом Facebook

В зоне АТО Фрайтага ранили в голову, в результате чего он получил инвалидность. У мужчины остался сын, которому полтора года.

Александр Фрайтаг Facebook

У мужчины остался маленький сын и жена Facebook

В субботу, 14 марта, мужчину похоронили.

Ветерана АТО Александр Фрайтаг похоронили в Лизогубовке Facebook

Ветерана АТО Александр Фрайтаг похоронили в Лизогубовке Facebook

Ветерана АТО Александр Фрайтаг похоронили в Лизогубовке Facebook

Ветерана АТО Александр Фрайтаг похоронили в Лизогубовке Facebook

Как писал OBOZREVATEL, с начала марта на Донбассе было ликвидировано более 20 террористов, еще более 30 получили ранения. Таким был ответ защитников Украины на регулярные провокации со стороны оккупантов.

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