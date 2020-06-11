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11 июня • обновлено в 05:49
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Под Харьковом мужчина взорвал себя гранатой и погиб на месте

1.4т
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В поселке городского типа Краснопавловка Харьковской области 45-летний мужчина взорвал себя гранатой и погиб на месте.

Происшествие случилось 10 июня около 22:30 в районе лесополосы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции. На место выехали полицейские и взрывотехники.

По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Полиция устанавливает обстоятельства ЧП

Полиция устанавливает обстоятельства ЧП

РБК-Украина

Ранее OBOZREVATEL писал, что на трассе Киев-Чернигов автобус и грузовик загорелись после столкновения.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Харьков
Теги
взрыв смерть
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