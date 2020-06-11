Под Харьковом мужчина взорвал себя гранатой и погиб на месте

В поселке городского типа Краснопавловка Харьковской области 45-летний мужчина взорвал себя гранатой и погиб на месте.

Происшествие случилось 10 июня около 22:30 в районе лесополосы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции. На место выехали полицейские и взрывотехники.

По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Полиция устанавливает обстоятельства ЧП РБК-Украина

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